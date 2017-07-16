اليمن...مقتل وإصابة 9 جنود بهجوم لتنظيم "القاعدة" على نقطة عسكرية في شبوة

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة شبوة لـ "سبوتنيك": إن "مسلحين تابعين للقاعدة فتحوا، نيران رشاشتهم على جنود نقطة حراد العسكرية في مديرية عرماء، ما أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين".

وباشرت الشرطة اليمنية إجراءاتها لكشف هوية المنفذين للهجوم.

وتعتبر واشنطن تنظيم "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم.

وتكثف الولايات المتحدة غاراتها الجوية على مواقع للتنظيم في اليمن منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه مطلع العام الجاري.

وفي السادس عشر من حزيران/يونيو الماضي، أعلنت واشنطن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في محافظة شبوة في اليمن، خلال غارة جوية.