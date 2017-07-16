ضربتان للجيش المصري في سيناء وعلى حدود ليبيا (فيديو)

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY الجيش المصري: نفذنا ضربات ناجحة ضد إرهابيين في سيناء

وأفاد الجيش، في بيانين متعاقبين، أن قواته قضت على "9 تكفيريين"، في إطار "مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي".

وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على صفحته على "فيسبوك": "تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية من القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخر".

وتابع في بيان آخر: "تمكنت القوات من القضاء على 6 من العناصر التكفيرية المسلحة بأحد المناطق الجبلية بوسط سيناء".

وفي قطاع الحدود مع ليبيا غربا، أعلن الجيش في بيانه الثاني، أن "تشكيلات من القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر"على الحدود مع ليبيا. وأوضح، أن عملياته جاءت "بعد معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الإستراتيجي الغربي".