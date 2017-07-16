بالفيديو... إصابة فلسطينيين بمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية

القدس — سبوتنيك. أصيب أربعة فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، بمصادمات مع الشرطة الإسرائيلية بالقرب من باب الأسباط المؤدي للمسجد الأقصى في القدس الشرقية.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شاباً وفتاة فلسطينيين عند باب الأسباط بعد الاعتداء بالضرب على مجموعات المرابطين من الرجال والنساء الذين رشقتهم بالغاز المسيل للدموع وأبعدتهم عن المكان.

وأبلغ مصدر في الهلال الأحمر الفلسطيني، في اتصال مع "سبوتنيك"، بأنه جرى علاج المصابين ميدانياً بعد الاعتداء عليهم من أفراد الشرطة التي منعت في بادئ الأمر الطواقم الطبية من الاقتراب منهم.