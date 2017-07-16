الجيش السوري يوسع مناطق سيطرته في عمق البادية ويستعيد قرى وحقول نفط

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر إن "الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة استعاد السيطرة على قرية زملة شرقية ومحطة ضخ الزملة وحقول غاز الخلاء والزملة، وحقل نفط الفهد". وتشمل البادية السورية مناطق واسعة تمتد من شرق السويداء وريف دمشق الجنوبي وريف حمص وحماة، وصولًا إلى دير الزور شرقي البلاد.

وأضاف المصدر أن الجيش "خاض معارك عنيفة ضد "داعش" الإرهابي قضى خلالها على أعداد كبيرة من مسلحي التنظيم ودمر دبابتين وعربة مفخخة و4 سيارات مزودة برشاشات".