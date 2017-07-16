إيران تكشف عن موقف جديد من الأزمة الخليجية

© AFP 2017/ ATTA KENARE إيران: يمكن لإحدى محافظاتنا أن تسد حاجات قطر

وقال، عنايتي، في مؤتمر صحفي عقده بالكويت: إن "الجمهورية الإسلامية ومنذ بداية الأزمة الحاصلة بين قطر وعدد من الدول العربية، أعلنت أنها ليست طرفًا في النزاع، وأنها لن تتدخل لصالح أحد على حساب آخر"، وذلك وفقا لصحيفة البيان.

وأوضح عنايتي أن "الجمهورية الإسلامية تقف مع الشعب القطري وليس مع النظام"، معربا عن أمله في أن تسهم جهود الكويت في حل الأزمة الخليجية وأن تنجح مبادرة سمو أمير البلاد بالوساطة في لم شمل الأشقاء.