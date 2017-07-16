وزير مصري يتعهد بخلق مليون فرصة عمل للشباب خلال فترة قصيرة

وقال الشريف في مؤتمر صحفي، اليوم، أن وزارة التنمية المحلية تسعى لخلق مليون فرصة عمل خلال عام للشباب في مصر، في إطار مبادرة المشروعات الصغيرة في المحافظات بقروض الـ5/0 المتناقصة.

وأشار الشريف إلى تقديم 200 ألف فرصة عمل للشباب بمشروعات وزارة الزراعة، ويجري حاليا العمل على تنفيذ المرحلة الثانية، بمشروعات وزارة الصناعة.

وأضاف أن الوزارة بدأت الإعلان عن مسابقة للوظائف القيادية، مثل سكرتير عام المحافظات والسكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والقرى والمراكز، في إطار الشفافية والحيادية للوصول إلى قيادات عصرية وطموحة تكون قادرة على النهوض بمصر والمساعدة في الوصول لحلول علمية للأزمات والمشاكل التي تمر بها.

وأوضح الوزير أن باب التقدم لتلك الوظائف سيغلق نهاية أغسطس/آب القادم.