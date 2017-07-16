التحالف يغير وجهة سفينة مازوت من ميناء الحديدة إلى الإمارات

© AFP 2017/ Abdullah Al-Qadry اليمن: 10 قتلى وجرحى بمواجهات في مأرب وحجة وتعز والتحالف يشن 22 غارة

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر ملاحي في مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي تدير ميناء الحديدة لـ"سبوتنيك": إن بوارج حربية للتحالف العربي أرغمت اليوم الأحد 16 يوليو/ تموز، سفينة محملة بمادة المازوت خاصة بمحطة كهرباء الحديدة، كانت قد احتجزتها أمام سواحل أريتريا الاثنين 10 يوليو/ تموز، على تغيير مسارها إلى ميناء الفجيرة في الإمارات.

وأضاف المصدر، أن السفينة كانت مخصصة لإعادة تشغيل المحطة الكهربائية بعد توقف أكثر من عامين، خاصة وأن المدينة الساحلية تعاني صيفاً من ارتفاع درجات الحرارة إلى حد التسبب في حالات وفاة.