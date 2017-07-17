قصة تنورة خلود التي قلبت السعودية

هناك من يعمل على زعزعة هذه البلاد وتغريبها والنخر في نسيجها الإجتماعي.. اللهم وفق ولاة امرنا لما فيه حفظ العفاف #مطلوب_محاكمه_مودل_خلود— رامي ،، (@rame20) July 16, 2017
وقال أخرون أن الفتاة ليست سعودية، وأنها يمنية، وما قامت به لا يعبر عن الثقافة السعودية.
#مطلوب_محاكمه_مودل_خلود هي يمنية نحترم اصولها لكنها لم تحترم ثقافة مجتمعنا، اذا اقدم شاب على خطأ الجميع ينتقد لكن اذا بنت الوضع يتغير؟— #محمد (@Mohamme29640081) July 16, 2017
واعتبر فريق أخر أن ما قامت به خلود يأتي في إطار الحرب على المملكة.
لا أعتقد أبداً أنها قامت بهذا الفعل في هذا الوقت بلا سبب ومن تلقاء نفسها …— عبدالرحمن أباالخيل (@archabalkhail) July 16, 2017
#مطلوب_محاكمه_مودل_خلود
وأشار آخرون إلى أن خلود تطبق ما يدعو إليه أعضاء حملة إسقاط الولاية عن المرأة بالمملكة، ومن يطلقون على أنفسهم الجماعات الليبرالية بداخل المملكة.
#مطلوب_محاكمه_مودل_خلود— ★عبدالمجيد العتيبي★ (@aaladhyani1) July 16, 2017
هذا مايريده زبانية #الميليشيات_الليبرالية لفتيات بلادنا.
هذي هي الحقوق التي يتحدثون عنها عري فجور سفور انحلال.
على الجانب الأخر أيد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ما أقدمت عليه خلود، واعتبروا أن ما قامت به عمل طبيعي ولا يدعو إلى أي إثارة من أي نوع.
محاكمتها 😂 ياخي احس كاننا بالعصور الوسطى وش التهمه!؟ عدم الاحتشام في مكان مافيه احد وتصوير نفسها الخ..تحس هبل صح!؟ #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود— إبراهيم العمري (@Ibrahim0_1) July 16, 2017
ودعمت فتيات على تويتر خلود وأكدوا على أنها حرة فيما أقدمت عليه.
محاكمه مره وحده وش سوت اكلت اموال مسلمين ماوفرت سكن تسببت بأزمة بطاله ورفعت فواتير الماء والكهرباء الراتب طول ماوصل #مطلوب_محاكمه_مودل_خلود— fawaz (@fawaz164) July 16, 2017
بينما قارن آخرون بين الموقف من خلود والموقف من إيفانكا ترامب التي كان يتم التعامل معها بشكل خاص جدا.
تخيلوها ايفانكا وكتبو فيها غزل وتركو البنت في حالها😕 #مطلوب_محاكمه_مودل_خلود pic.twitter.com/vgyIa58gtU— sir_محمد (@xmi7d) July 16, 2017
وكانت صحيفة الرياض السعودية قد نقلت عن المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر: "أنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه فتاة بلباس مخالف، أن الرئاسة قامت برصد المقطع وإجراء ما يلزم حيال هذه المخالفة والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك".
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