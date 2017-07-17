قصة تنورة خلود التي قلبت السعودية

وانتشرت صور الفتاة على حسابات المستخدمين في المملكة وأنقسموا إلى فريقين الاول يطالب بمحاكمتها لمخالفتها قوانين المملكة التي تفرض زيا محددا على نسائها، بينما الفريق الثاني يرى أن الفتاة لم ترتكب أي جرم وأن من حق أي شخص اختيار ملبسه بحرية كاملة.

ونشط المستخدمون على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، وتفاعلوا جميعا على هاشتاغ "#مطلوب_محاكمه_مودل_خلود" ما جعله يصل إلى الهاشتغات الأكثر تداولا داخل المملكة.

واتهم منتقدو تصرف خلود، أن لها هدف غير معلن فيما أقدمت عليه.

هناك من يعمل على زعزعة هذه البلاد وتغريبها والنخر في نسيجها الإجتماعي.. اللهم وفق ولاة امرنا لما فيه حفظ العفاف #مطلوب_محاكمه_مودل_خلود

​وقال أخرون أن الفتاة ليست سعودية، وأنها يمنية، وما قامت به لا يعبر عن الثقافة السعودية.

#مطلوب_محاكمه_مودل_خلود هي يمنية نحترم اصولها لكنها لم تحترم ثقافة مجتمعنا، اذا اقدم شاب على خطأ الجميع ينتقد لكن اذا بنت الوضع يتغير؟

​واعتبر فريق أخر أن ما قامت به خلود يأتي في إطار الحرب على المملكة.

لا أعتقد أبداً أنها قامت بهذا الفعل في هذا الوقت بلا سبب ومن تلقاء نفسها … #مطلوب_محاكمه_مودل_خلود

​وأشار آخرون إلى أن خلود تطبق ما يدعو إليه أعضاء حملة إسقاط الولاية عن المرأة بالمملكة، ومن يطلقون على أنفسهم الجماعات الليبرالية بداخل المملكة.

#مطلوب_محاكمه_مودل_خلود



هذا مايريده زبانية #الميليشيات_الليبرالية لفتيات بلادنا.

هذي هي الحقوق التي يتحدثون عنها عري فجور سفور انحلال. — ★عبدالمجيد العتيبي★ (@aaladhyani1) July 16, 2017

​على الجانب الأخر أيد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ما أقدمت عليه خلود، واعتبروا أن ما قامت به عمل طبيعي ولا يدعو إلى أي إثارة من أي نوع.