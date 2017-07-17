الإمارات تطالب بمراقبة دولية في قطر

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi إيران تكشف عن موقف جديد من الأزمة الخليجية وبحسب ما نقلته وكالة روتيرز فإن قرقاش يرى أن الضغوط التي تمارس على الدوحة "تحقق نجاحات".





وتابع قرقاش "نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطيا نقديا قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية".





وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر يوم الثلاثاء بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطورا إيجابيا.





وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت عقوبات على قطر في الخامس من يونيو حزيران وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الخليجية الصغيرة متهمة إياها بتمويل الجماعات المتطرفة والتحالف مع إيران غريمة دول الخليج العربية. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.