قرقاش يدعو إلى حل إقليمي ومراقبة دولية على قطر

وأشار قرقاش إلى أن هذه الجهود تختلف عن تلك التي قامت بها قطر سابقا.

وأضاف الوزير الإماراتي أن قطر تفضل تقديم التنازلات لـ"الأصدقاء الدوليين" عن الجلوس إلى طاولة الحوار معهم.

وأوضح قرقاش أن الدول المقاطعة لا تريد تغيير النظام في قطر، وإنما فقط تعديل السلوك فيما يخص دعم الإرهاب.

ودعا الوزير الإماراتي إلى حل إقليمي وفرض مراقبة دولية على قطر للتأكد من التزامها بتعهداتها، مضيفا:

الدوحة لا تفي بوعودها وثقتنا بها منعدمة.

وأكد قرقاش أن "مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطورا إيجابيا، مشيرا إلى أن "هناك مؤشرات على أن الضغط الذي يمارس على الدوحة ينجح".



