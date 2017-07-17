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12:22 17 يوليو/ تموز 2017
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    الاتحاد الدولي لكرة القدمالفيفا

    سحب مونديال 2022 كابوس يطارد دولة قطر

    © RIA Novosti. Aleksandr Vilf
    العالم العربي
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    أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الدول المقاطعة لدولة قطر تقدّمت بطلب إلى "فيفا" لسحب استضافة بطولة كأس العالم 2022 منها بصفتها "دولة راعية للإرهاب".

    ستاد خليفة الدولي في قطر
    © REUTERS/ IBRAHEEM AL OMARI
    السعودية وخمس دول عربية ترسل تحذيرا إلى "فيفا" بشأن قطر
    وقال إنفانتينو، خلال حديث لموقع "ذا لوكال" السويسري على الإنترنت، "إن كلاً من الاتحادات السعودية واليمنية والموريتانية والإماراتية والبحرينية والمصرية قد طالبت الفيفا بإعادة النظر في منح تنظيم المونديال إلى قطر، وذلك في إطار المادة 85 من لوائح الفيفا، والتي تؤكد على أن سحب التنظيم ممكن في حالة ظروف غير متوقعة وقوة قاهرة"، وأضاف "حذّرت هذه الدول الفيفا من مخاطر تهدد أمن وسلامة الجماهير واللاعبين في بلد يُعدّ قاعدة للإرهاب"، مشيراً إلى "أن هذه الدول هددت بمقاطعة البطولة إذا لم يتم الاستجابة لطلبها".

    وأكد إنفانتينو في معرض رده على مدى إمكانية خضوع الفيفا أمام هذه المطالب، أن "آليات فيفا القانونية ولوائحها الداخلية قد تحدثت عن هذه المشكلة بكل شفافية، إلا أننا لا بد أن نصبر حتى يتم عقد الاجتماع القادم للفيفا"، موضحاً أن "نقل الاستضافة من دولة قد تمّ اختيارها لتنظيم المونديال إلى دولة أخرى لا يعتبر أمراً غير مسبوق فقد تمّ اختيار المكسيك بدلاً من كولومبيا لتنظيم المونديال".

    وكانت السعودية والإمارات والبحرين أعلنت، في الخامس من الشهر الماضي، قطع علاقاتها مع دولة قطر بتهمة "رعايتها للإرهاب" في المنطقة، واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر.

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