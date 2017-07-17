الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 سوريا يعتبرهم مسؤولين عن الهجمات الكيميائية

© AFP 2017/ Patrick Hertzog الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات جديدة على سوريا

بروكسل-سبوتينك. وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي "أضاف المجلس في 17 تموز/يوليو 16 شخصا إلى قائمة الأشخاص المتخذة بحقهم التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي ضد الحكومة السورية، وأضاف الاتحاد الأوروبي هؤلاء الـ 16 بسبب مشاركتهم في الإعداد واستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين".

وأشار البيان إلى ثمانية منهم يتولون مراكز رفيعة في الجيش السوري، وثمانية علماء.

أكد وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، في وقت سابق من اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على 16 شخصاً يعتبرهم مسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

وكانت المعارضة السورية قد أعلنت، يوم 4 نيسان/أبريل، عن مقتل 80 شخصاً نتيجة هجوم كيميائي في مدينة خان شيخون التابعة لمحافظة أدلب وإصابة 200 شخص، واتهمت السلطات السورية بالهجوم.

ونفت سوريا بشكل قاطع استخدام الغازات السامة في خان شيخون، وأكدت أن جيشها ليس لديه أي نوع من أنواع الأسلحة الكيميائية، ولم يستخدمها سابقا ولا يسعى إلى حيازتها أصلا،

ووجهت الخارجية السورية الاتهام للمسلحين بشن هذا الهجوم وذلك لتحقيق "نصر سياسي رخيص".