سلطنة عمان توافق على تدشين خط جوي جديد مع قطر

© AP Photo/ Khaled elfiqi صحيفة أمريكية تكشف عن الدولة العربية التي نظمت اختراق وكالة الأنباء القطرية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه تقرر "البدء بتشغيل 3 رحلات أسبوعياً بين مطاري صُحار والدوحة، اعتباراً من 8 آب/أغسطس 2017".

وكانت "القطرية"، فتحت خطوطا دولية جدية، بعد إغلاق المجال الجوي أمامها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الشهر الماضي، والذي أعقب قطع الدول الأربع علاقاتها مع الدوحة وفرض عقوبات عليها، لاتهامها بـ "دعم وتمويل الإرهاب".

وتعتبر "القطرية" الناقل الوطني لدولة قطر، وتتخذ من مطار "حمد الدولي" مركزاً لعملياتها، وتسير رحلات جوية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.

كما يشار إلى أن سلطنة عمان، وهي إحدى دول "مجلس التعاون الخليجي" الست، وما زالت تلتزم الحياد في الأزمة بين الدول الخليجية الثلاث وقطر، غير أنها تنفذ دبلوماسية هادئة، عبر إرسال مبعوثين إلى الدوحة ودولة الكويت، التي تتوسط لحل الخلاف في المنطقة.