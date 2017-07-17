سياسي عراقي: أصحاب المصالح هم المشككون في تحرير الموصل

© Sputnik. Sarah Nour Al-Deen إيران تبدي استعدادها لإعادة إعمار مدينة الموصل

وأضاف الأخضر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 17 يوليو/ تموز 2017، "على من يشكك في انتصارات الجيش العراقي وحلفائه والقوات الموالية له، أن يأتي بنفسه إلى الموصل، ونحن على استعداد لاصطحابه في جولة يشاهد فيها الأرض التي تحولت إلى مقبرة للـ"دواعش" والإرهابيين.

وتابع "معارك القوات المسلحة العراقية، راح فيها أكثر من 25 ألف عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، جميعهم قتلوا في معارك تحرير الموصل، على مدى 9 أشهر، بينهم أكثر من 450 انتحاريا، كما دمرت القوات 1247 سيارة مفخخة، وأسقطت 130 طائرة مُسيرة لتنظيم "داعش"، وأكثر من 1500 سيارة مختلفة للمسلحين".

وأوضح السياسي العراقي، أن معارك تحرير الجانبين الغربي والشرقي من الموصل استمرت نحو 9 أشهر، بمشاركة أكثر من 100 ألف مقاتل من الجيش، والشرطة الاتحادية، ومكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، وبالتالي لا يمكن أن يأتي من يقول إن الموصل لم يتم تحريرها بالكامل، بدليل تمكن رئيس الوزراء من إجراء جولة داخل المدينة بعد تحريرها.

واعتبر أحمد الأخضر، أن التشكيك في إنجازات الجيش العراقي، لا يأتى إلا ممن يريد نشر الفوضى، ويرفض استقرار العراق، وهؤلاء كثر، فهناك من يجد مصلحته ومصلحة بلاده في استمرار الأزمات والإرهاب في العراق، وهناك من يستفيد سياسياً من استمرار معارك الإرهابيين ضد الجيوش العربية، وهناك من يبيع لهؤلاء السلاح، فتهمه مواصلة المعارك.