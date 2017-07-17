وزارة الآثار المصرية توفر للسائحين بطاقة لزيارة المتاحف بأسعار مخفضة

القاهرة-سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الآثار المصرية، اليوم الاثنين، فإن التصاريح الجديدة "تتيح لحامليها من الأجانب زيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المصرية والإسلامية والقبطية المفتوحة للزيارة بمحافظتي القاهرة والجيزة لمدة خمسة أيام متتالية خلال مواعيد الزيارة الرسمية وبعدد غير محدود خلال فترة سريان التصريح".

وأوضح عضو المكتب الفني لمساعد وزير الآثار مصطفى الصغير أن هذه الخطوة "جاءت في إطار خطة الوزارة لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر وزيادة الموارد المالية بها، خاصة بعد طرح الوزارة لعدد من التصاريح المجمعة العام الماضي والتي ساهمت في تشجيع الأجانب والمصريين على حد سواء لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية".

وتبلغ قيمة التصريح للسائح الأجنبي 80 دولارا، كما توفر الوزارة تصاريح بقيمة 40 دولارا للطالب الأجنبي، وتوفر الوزارة التصريحات الجديدة بمقر إدارة العلاقات العامة للوزارة وبمنافذ البيع بالمناطق الأثرية، ويحصل السائح على التصريح بموجب جواز السفر، أو "كارنيه" الدراسة وصورة شخصية.

وتشمل هذه الإصدارات مدينة الأقصر أيضاً والمعروفة بغناها بالمواقع الأثرية، إذ أصدرت الوزارة بطاقة "الأقصر باس" الخاص بالزائرين الأجانب فقط، لزيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف بمدينة الأقصر لمدة خمس أيام متتالية.

وتسعى الحكومة المصرية لاستعادة الحركة السياحية بعد تراجعات متوالية عانت منها بسبب الأوضاع السياسية منذ عام 2011، وسقوط الطائرة الروسية في خريف 2015، والقرار الذي تبعه بوقف رحلات الطيران الروسية وغيرها إلى المناطق السياحية المصرية.

وعاد موضوع أمن المناطق السياحية إلى الإعلام مجدداً بعد حادث الطعن الذي وقع على ساحل البحر الأحمر، الجمعة الماضية، وأودى بحياة مواطنتين ألمانيتين، مما زاد المخاوف من التراجع في الحركة السياحة.