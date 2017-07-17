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13:53 17 يوليو/ تموز 2017
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    مقاتلات سعودية

    فنيون سعوديون يحولون طائرة نقل مأهولة إلى طائرة بدون طيار متعددة المهام

    © AFP 2017/ Fayez Nureldine
    العالم العربي
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    أعلنت "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية" تمكن المختصين لديها من تحويل طائرة مأهولة إلى طائرة من دون طيار، متعددة المهام، لاسيما في المجال العسكري، بحسب صحيفة "الحياة"، اليوم الاثنين.

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    © AP Photo/ Saudi Press Agency
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    القاهرة-سبوتنيك. وقال رئيس المدينة الأمير تركي بن سعود، للصحيفة السعودية الصادرة من لندن، "تم بنجاح تحليق منظومة سرب طائرات من دون طيار يتكون من ثلاث طائرات (نورس)، بغرفة تحكم واحدة، لتنفيذ مهام مشتركة".

    وأشار الأمير تركي إلى أن هذه الطائرات من النوع الاستراتيجي للطائرات من دون طيار، وتصل مدة تحليقها إلى 30 ساعة، وتأتي ضمن مشروعات "المدينة" في "برنامج التحول الوطني 2020"، المنبثق عن "رؤية المملكة 2030" للتنوع الاقتصادي.

    وأوضح رئيس "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية"، أن للطائرات من هذا النوع مزايا مهمة، إذ يمكن استخدامها كمحطة جوية لنقل المعلومات بين الطائرات إلى غرفة العمليات الأرضية، وتغطية مسافات كبيرة.

    والطائرة "نورس" مجهزة بكاميرات تصوير عالية الدقة للتصوير النهاري والليلي، ويمكنها استيعاب حمولات مختلفة.

    كما أفاد الأمير تركي بأنه يمكن الاستفادة من الطائرة الجديدة في المجال العسكري، حيث تقوم إحدى الطائرات بالتصوير الجوي، والثانية بالتشويش، بينما تنفذ الطائرة الثالثة مهام تكتيكية.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش السعودي, السعودية
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