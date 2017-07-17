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16:55 17 يوليو/ تموز 2017
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    قاعدة العديد في قطر

    "قاعدة عسكرية إيرانية في قطر" تشعل غضب السعوديين

    © AP Photo/ J. Scott Applewhite
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الأزمة الخليجية ومقاطعة دول العالم لقطر (67)
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    أثار خبر تم نشره على حساب منسوب لقناة العالم الإيرانية على "تويتر" حول إقامة قاعدة عسكرية في قطر لغطاً كبيراً، فبينما انتشر الخبر كالنار في الهشيم على مواقع التواص الاجتماعي، لم يصدر أي تعقيب رسمي من أي من الدولتين.

    السعودية
    © REUTERS/ FAISAL Al NASSER
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    ويقول الخبر الذي نشر على الحساب المنسوب لقناة العالم إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر للرئيس الإيراني حسن روحاني عن رغبه بلاده في تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية في قطر لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

    وبمجرد نشر ذلك الخبر اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر نشطاء سعوديون وعرب عن غضبهم تجاه تلك الخطوة "المزعومة" ودشنوا "هاشتاغ" تحت عنوان #قاعده_عسكريه_ايرانيه_في_قطر.

    يوسف الصيبيح كتب على "تويتر" قائلاً: "شي يقهر أن إيران تكون لها قاعدة عسكرية في قطر. والله ما يجي منها إلا المصيبة وبيصير لقطر مثل ما صار للعراق".

    أما الحنتيم فكتب على "تويتر" أيضاً يقول: "سؤال هل الشعب القطري المواطن راضي بما يحدث؟ إن كان يدري وساكت فهذي أم المصايب وإن كان مغيب شمسه فهذي كارثة".

    يذكر أن الحساب المنسوب لقناة العالم على موقع "تويتر" كان قد نشر في الرابع عشر من شهر يوليو تموز الجاري تغريدة يقول فيها إن الحساب قد تم اختراقه.

    وقال في التغريدة: "متابعينا الكرام، لقد فقدنا علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بتويتر على حسابنا، وذلك بعد اختراقه من قبل قراصنة سعوديين، وسوف نعمل على إعادته".

    وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات الشهر الماضي على قطر متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران العدو اللدود لدول الخليج. وتنفي قطر هذه الاتهامات.

    وفي أحدث تطورات الأزمة قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الإمارات هي من اخترقت موقع وكالةالأنباء الرسمية القطرية.

    ورداً على ذلك قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الاثنين إن الإمارات ليست مسؤولة عن اختراق مزعوم لمواقع قطرية قبيل تفجر الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة قبل أكثر من شهر.

    ونفى قرقاش تقريرا أوردته صحيفة واشنطن بوست ووصفه بأنه كاذب. ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإمارات خططت لاختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

    وقال قرقاش في مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن "تقرير واشنطن بوست اليوم عن أننا فعليا اخترقنا القطريين ليس حقيقيا أيضا".

    ونسبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تصريحات في مايو أيار أشاد فيها بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووصف إيران بأنها "قوة إسلامية".    

    الموضوع:
    الأزمة الخليجية ومقاطعة دول العالم لقطر (67)

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