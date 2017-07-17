"قاعدة عسكرية إيرانية في قطر" تشعل غضب السعوديين

ويقول الخبر الذي نشر على الحساب المنسوب لقناة العالم إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر للرئيس الإيراني حسن روحاني عن رغبه بلاده في تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية في قطر لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وبمجرد نشر ذلك الخبر اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر نشطاء سعوديون وعرب عن غضبهم تجاه تلك الخطوة "المزعومة" ودشنوا "هاشتاغ" تحت عنوان #قاعده_عسكريه_ايرانيه_في_قطر.

يوسف الصيبيح كتب على "تويتر" قائلاً: "شي يقهر أن إيران تكون لها قاعدة عسكرية في قطر. والله ما يجي منها إلا المصيبة وبيصير لقطر مثل ما صار للعراق".

بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن رغبه بلاده في تأسيس قاعدة عسكرية ايرانيه في قطر لتعزيز أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/ZUeftKdZlA — @alalam_news (@alalam_news) July 17, 2017

أما الحنتيم فكتب على "تويتر" أيضاً يقول: "سؤال هل الشعب القطري المواطن راضي بما يحدث؟ إن كان يدري وساكت فهذي أم المصايب وإن كان مغيب شمسه فهذي كارثة".

يذكر أن الحساب المنسوب لقناة العالم على موقع "تويتر" كان قد نشر في الرابع عشر من شهر يوليو تموز الجاري تغريدة يقول فيها إن الحساب قد تم اختراقه.

شي يقهر ان ايران تكون لها قاعدة عسكرية في قطر والله ما يجي منها الا المصيبة وبيصير لقطر مثل ما صار للعراق#قاعده_عسكريه_ايرانيه_في_قطر — يوسف المصيبيح (@yosef_1411) July 17, 2017

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وقال في التغريدة: "متابعينا الكرام، لقد فقدنا علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بتويتر على حسابنا، وذلك بعد اختراقه من قبل قراصنة سعوديين، وسوف نعمل على إعادته".

#قاعده_عسكريه_ايرانيه_في_قطر

سوْال هل الشعب القطري المواطن راضي بما يحدث ان كان يدري وساكت فهذي ام المصايب وان كان مغيب شمسه فهذي كارثه؟؟ — الـحـنـيـتـم (@ane8_9) July 17, 2017

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وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات الشهر الماضي على قطر متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران العدو اللدود لدول الخليج. وتنفي قطر هذه الاتهامات.

وفي أحدث تطورات الأزمة قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الإمارات هي من اخترقت موقع وكالةالأنباء الرسمية القطرية.

ورداً على ذلك قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الاثنين إن الإمارات ليست مسؤولة عن اختراق مزعوم لمواقع قطرية قبيل تفجر الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة قبل أكثر من شهر.

متابعينا الكرام ، لقد فقدنا علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بتويتر على حسابنا ، وذلك بعد إختراقه من قبل قراصنة سعوديين، وسوف نعمل على إعادته. — @alalam_news (@alalam_news) July 14, 2017

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ونفى قرقاش تقريرا أوردته صحيفة واشنطن بوست ووصفه بأنه كاذب. ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإمارات خططت لاختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقال قرقاش في مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن "تقرير واشنطن بوست اليوم عن أننا فعليا اخترقنا القطريين ليس حقيقيا أيضا".

ونسبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تصريحات في مايو أيار أشاد فيها بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووصف إيران بأنها "قوة إسلامية".