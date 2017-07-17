الاتحاد الأوروبي يمدد بعثة إدارة الحدود في ليبيا ويحظر تسليم قوارب مطاطية

بروكسل-سبوتنيك.ووفقا لمجلس الاتحاد الأوروبي، تم تمديد عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود في ليبيا مقرها في تونس، والتي انتهت في 21 آب/أغسطس 2017، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

هذا وتشير التقارير الصادرة عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا، أن بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود في ليبيا "ستواصل العمل بهدف ترسيخ وجود محدود في طرابلس مرهونا بتوافر ظروف أمنية مناسبة."

هذا وجرى إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود في ليبيا، في أيار/مايو 2013، وقد تم التمديد لها لمرت عدة، وتوسيع نطاق مهمتها.

في /فبراير 2016 ، جرى تكليفها، بما في ذلك التركيز على التخطيط لعمليات مدنية محتملة للاتحاد الأوروبي.

الهدف منه هوالمساعدة في إصلاح القطاع الأمني الليبي.

في آب/أغسطس 2016 تم الإعلان بأن البعثة ستتولى إمكانية إعداد الاتحاد الأوروبي لعملية لمساعدة السلطات الليبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.