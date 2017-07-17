موغيريني تزور الكويت يوم الأحد لبحث الأزمة الخليجية

© REUTERS/ Abdel Hadi Ramahi قرقاش يدعو إلى حل إقليمي ومراقبة دولية على قطر

القاهرة-سبوتنيك.وقالت موغيريني في تصريح صحفي من بروكسل: "سأزور الكويت يوم الأحد في مسعى لإيجاد تسوية للأزمة الخليجية".

وأضافت "الأزمة الخليجية أثرت سلبا على عدد من ملفات المنطقة ولا بد من تجنّب التصعيد".

كما أشارت موغيريني أنّها ناقشت الأزمة الخليجية مع وزير الخارجية الفرنسي قبل توجهه إلى منطقة الخليج.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها بقطر، الشهر الماضي، وقدمت لها قائمة من 13 مطلباً لتنفيذها في مقابل عودة العلاقات، غير أن الدوحة رفضت الاتهامات وتنفيذ الشروط الخليجية — المصرية، بزعم تدخلها في "السيادة الوطنية".

وتضمن الشروط المذكورة تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وكذلك قناة الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين وسحب الجنسية القطرية منهم، وغيرها.