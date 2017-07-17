إصابة مصطفى البرغوثي خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بالقدس

© REUTERS/ AMMAR AWAD مرجعيات إسلامية بالقدس للفلسطينيين: لا تدخلوا الأقصى عبر بوابات إسرائيل الإلكترونية

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه جرى نقل البرغوثي إلى مستشفى المقاصد بالمدينة، لافتاً إلى إصابة 3 مواطنين آخرين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم أثناء أدائهم صلاة المغرب بالقرب من باب الأسباط.

وقال البرغوثي، إن هذا القمع الإسرائيلي لن يكسر إرادة المقدسيين، داعيا الفلسطينيين إلى إسناد أهل القدس والمرابطين فيها وعدم تركهم وحدهم في المعركة التي تتعلق بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وبمستقبل القدس.

وطالب البرغوثي، الدول العربية والإسلامية بفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل لردعها عن ممارساتها تجاه القدس والمسجد الأقصى.

وتشهد مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى حالة من الغليان، عقب إجراءات سلطات الاحتلال المتمثلة بوضع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.