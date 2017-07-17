صالح يدعو لمصالحة شاملة لإنقاذ ما تبقى من اليمن

وقال صالح، في ذكرى تقلده الحكم، يوم 17 يوليو/ تموز 1987،: "أدعو إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستنثي أحدا، والوقوف وقفة رجل واحد من أجل الوطن وإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، وذلك وفقاً لموقع "المؤتمر نت" التابع لحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه صالح.

وأوضح، صالح، أن الموقف الوطني الموحّد والصلب سيجعل الأشقاء ومن تحالف معهم يحسون بحجم جرمهم، الذي ارتكبوه بحق اليمن واليمنيين، وسيرضخون لموقفكم الوطني الصادق والموحّد، داعياً إلى فتح صفحة جديدة تسودها الأخوّة والمحبة، مضيفا أنه ينشد "سلام الشجعان لا سلام الاستسلام".

وقال "إن موقف اليمنيين الموحد، سيمكنهم من الوقوف ندا لند مع دول الجوار"، داعياً إلى "مفاوضات مباشرة، والوصول إلى حلول مرضية للجميع لا ضرر فيها ولا ضرار".

وشدد الرئيس اليمني السابق، على أنه لا يطمح للعودة إلى السلطة كما تروّج وسائل الإعلام، معتبراً أن التسريبات التي تتحدث عن عودته ونجله أحمد إلى السلطة هدفها هو "إثارة الفتنة".