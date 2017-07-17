مستشار سابق لأمير قطر:3 سيناريوهات متوقعة للأزمة

وحدد ثلاثة سيناريوهات رئيسية متوقعة للأزمة الراهنة، بين قطر والدول المقاطعة ضد الدوحة، حسب موقع "البيان".

وأفاد سعيد، في تصريح لـ"البيان" بأن السيناريو الأول هو إطالة أمد الأزمة، من خلال استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه، بما يطيل مدة الموقف الحالي، مع استمرار حالة الإنكار القطري للمواقف المتخذة ضدها والاتهامات التي تلاحقها.

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بينما السيناريو الثاني وفق تصور سعيد يتمحور حول تكاثف الضغوط الدولية على قطر، لاسيما أنه لا توجد أي من دول العالم — حتى تلك الدول التي تسعى للعب دور الوساطة بين الدوحة ودول المقاطعة، ومن بينها الولايات المتحدة وألمانيا — تنكر حقيقة أن قطر تقوم بدور سلبي فيما يتعلق بمقاومة الإرهاب، خاصة في إطار الجانب الإعلامي والدور الذي يلعبه الإعلام القطري في دعم الإرهاب، وكذا السياسات القطرية التي تلحق الضرر بالدول الحليفة في الحرب على الإرهاب.

وشدد على أن هذا السيناريو يتوقع خلاله أن تقوم كل الدول بالضغط على قطر، والخروج بتصورات تستطيع الدوحة الموافقة عليها والالتزام بها.

بينما السيناريو الثالث، وهو سيناريو يبنى على السيناريو الثاني السابق، يتعلق بأن تقوم الدول المقاطعة لقطر بالضغط (باستخدام وسائلها المتاحة) ليس فقط من أجل دفع قطر للموافقة على المطالب الخليجية المصرية، ولكن من أجل وضع آليات تمنع قطر من تكرار ما فعلته في اتفاق العام 2013 والاتفاق التكميلي في العام 2014، عندما تراجعت قطر عن ما تعهدت به في اتفاقي الرياض 2013 و2014 وحنثت بتعهداتها بعدم التدخل في الشؤون العربية.