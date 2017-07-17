مقتل 18 عنصراً من داعش وتدمير مراكز اتصالات للتنظيم في تلعفر

وقالت خلية الإعلامي الحربي بقيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، في بيان مساء اليوم الإثنين، "وفقاً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فإن صقور القوة الجوية وجهوا، اليوم الاثنين، ضربات جوية أسفرت عن استهداف تجمع تابع لعصابات داعش الإرهابية وقتل 18 إرهابياً وحرق خمس عجلات في ناحية المحلبية بقضاء تلعفر".

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وأشارت الخلية إلى أن الضربات، أسفرت أيضاً، عن تدمير معمل للعبوات الناسفة وقتل سبعة إرهابيين كانوا بداخله وحرق جميع مواد التفجير في حي القادسية، وتدمير مقار رئيسية للاتصالات وتجمعات الإرهابيين من العناصر الأجنبية وقتل عدد من عناصر داعش في حي القلعة.

ويسيطر تنظيم "داعش" على قضاء تلعفر منذ حزيران/يونيو 2014، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن انشقاقات حادة وقعت بين عناصر التنظيم هناك وهو ما سيسهل على القوات العراقية تحرير القضاء بالكامل بعد أن تمكنت من تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بوقت سابق من تموز/يوليو الجاري.