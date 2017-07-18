أخطاء نحوية لمسؤولة في التعليم العالي القطري تثير موجة انتقادات (صور)

وثقت بعض الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لوكيلة الوزارة المساعدة للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، وقوعها في أخطاء نحوية ولغوية كارثية.

وكتبت، فوزية الخاطر، على الحائط -على ما يبدو- ما يلي " ثابتون على الحق أميرنا وشبعا، والنصر قريب بأذن الله ، كلنا تميم المجد"، وقامت بالتوقيع باسمها أسفل النص.

ووقعت الخاطر في 3 أخطاء، إذ كتبت " أميرنا " بدلا من " أميرا "، و"شبعا "، بدلا من "شعبا "، و"بأذن" بدلا من "بإذن"، ليكون النص الصحيح "ثابتون على الحق أميرا وشعبا، والنصر قريب بإذن الله ، كلنا تميم المجد".

وأثارت تلك الأخطاء سخرية المغردون، مؤكدين أن التعليم في قطر خطر حيث أن مسؤولة كبيرة في وزارة التعليم لا تجيد كتابة اللغة العربية، وتكفل بعضهم في تعديل الأخطاء الإملائية، والبعض اتجه من السخرية حيث قال " فوزية الخاطر ولا الحناطر ولا السبورة مخترقة؟".

فوزية الخاطر ولا الحناطر ولا السبورة مخترقة؟ — Saqr Hajr (@SaqrHajr) July 17, 2017

وكتب آخر "لازم تخضع فوزيه الخاطر لإختبار حالها حال المدرسات".

لازم تخضع فوزيه الخاطر لإختبار حالها حال المدرسات #فوزيه_الخاطر — MKK (@munalsooad) July 16, 2017

وقام بعض المغردين بالوقوف إلى جانبها وشكرها على عملها، ووصفوا بأن ثقافة تصيد الأخطاء هي ثقافة شخص فارغ من الداخل.