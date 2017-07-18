أخطاء نحوية لمسؤولة في التعليم العالي القطري تثير موجة انتقادات (صور)

وكتبت، فوزية الخاطر، على الحائط -على ما يبدو- ما يلي " ثابتون على الحق أميرنا وشبعا، والنصر قريب بأذن الله ، كلنا تميم المجد"، وقامت بالتوقيع باسمها أسفل النص.
أترك لكم حرية التعبير.. #فوزية_الخاطر #قطر pic.twitter.com/V9XW5MNSft— شقرة الهاملي🇦🇪 (@sh_hameli) July 17, 2017
وأثارت تلك الأخطاء سخرية المغردون، مؤكدين أن التعليم في قطر خطر حيث أن مسؤولة كبيرة في وزارة التعليم لا تجيد كتابة اللغة العربية، وتكفل بعضهم في تعديل الأخطاء الإملائية، والبعض اتجه من السخرية حيث قال " فوزية الخاطر ولا الحناطر ولا السبورة مخترقة؟".
فوزية الخاطر ولا الحناطر ولا السبورة مخترقة؟— Saqr Hajr (@SaqrHajr) July 17, 2017
وكتب آخر "لازم تخضع فوزيه الخاطر لإختبار حالها حال المدرسات".
لازم تخضع فوزيه الخاطر لإختبار حالها حال المدرسات #فوزيه_الخاطر— MKK (@munalsooad) July 16, 2017
وقام بعض المغردين بالوقوف إلى جانبها وشكرها على عملها، ووصفوا بأن ثقافة تصيد الأخطاء هي ثقافة شخص فارغ من الداخل.
ثقافة تصيد أخطاء الاخرين هي ثقافة شخص فارغ من الداخل ، والأستاذة فوزية الخاطر من الكفاءات الوطنية البارزة في التعليم.#فوزية_الخاطر— محمد الخوري (@alkhoorim) July 16, 2017
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