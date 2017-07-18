أردوغان يتوجه بجولة خليجية لحل الأزمة القطرية

موسكو- سبوتنيك. ويعد أردوغان حليفا قويا لقطر في خلافها مع جيرانها الخليجيين العرب، حيث انتقد قائمة مطالب قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء العقوبات التي فرضتها على الدوحة الشهر الماضي بسبب مزاعم متعلقة بتمويل قطر لجماعات إرهابية وبتحالفها مع إيران العدو اللدود لتلك الدول وهي مزاعم تنفيها قطر.

وكان أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، أنه يعتزم زيارة تلك الدول لبحث الأزمة القطرية وسبل حلها حبر الحوار.