هل تدخل الملك سلمان لإعادة فتح الأقصى

وذكر موقع "إيلاف"، نقلا عن مصدر، وصفه بالكبير، أن سلمان تدخل عبر الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأزمة.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد للرياض بعدم المساس بالوضع الراهن للمسجد الأقصى.

© REUTERS/ AMMAR AWAD مرجعيات إسلامية بالقدس للفلسطينيين: لا تدخلوا الأقصى عبر بوابات إسرائيل الإلكترونية

وأكد المصدر على أن أجهزة الكشف الإلكتروني على بوابات الأقصى أصبح أمرا اعتياديا بعد انتشار الحوادث الإرهابية في العالم واستهداف الأماكن المقدسة للديانات المختلفة دون تمييز.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو دعا المسؤولين السعوديين إلى زيارة المسجد الأقصى للاطلاع على الأوضاع، دون رد على الدعوة حتى الآن.

وذكر المصدر أيضا أن نتنياهو أبدى استياءه أمام الملك الأردني بعد أن وصف رئيس البرلمان في بلاده العملية الأخيرة في الأقصى بـ"البطولية".