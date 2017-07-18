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12:38 18 يوليو/ تموز 2017
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    الخارجية العراقية

    العراق يعرب عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة له في حربه ضد "داعش"

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    العالم العربي
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    أعرب العراق عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة له في حربه ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا على ضرورة مساهمة روسيا في إعادة إعمار البنى التحتـية للمدن العراقـية.

    حصيلة عملية الموصل كسر ظهر تنظيم "داعش"
    بغداد-سبوتنيك. وذكر بيان لوزارة الخارجية "أن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري التقى، اليوم الثلاثاء، سفير روسيا الاتحادية ماكسيم ماكسيموف، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في الحرب ضد الإرهاب".

    وقدم الجعفري خلال اللقاء "الشكر والتقدير لمواقف روسيا الداعمة للعراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وفي المحافل الدولية، مؤكدا ضرورة مساهمة روسيا في إعادة إعمار البنى التحـية للمدن العراقـية، وعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقـية-الروسية في الفترة المقبلة وتفعيل المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".

    وأشار الوزير "إلى أن العراق واجه حرباً عالمية ضد عصابات داعش الإرهابية دفاعاً عن نفسه ونيابة عن العالم أجمع، وامتد بعلاقاته الدبلوماسية وتعاونه مع الدول الصديقة المشارِكة في التحالف الدولي ضد الإرهاب والدول التي لم تشارك فيه، إيماناً منه أن الإرهاب خطر يهدد الإنسانية كلـها، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق في المجال الأمني والاستخباري وبذل المزيد من الجهود لمنع انتشار الإرهاب".

    من جانبه، هنأ السفير الروسي الشعب العراقي بالانتصارات التي حققها في حربه ضد الإرهاب وتحرير المدن العراقـية، مؤكدا استمرار بلاده في دعم العراق ورغبة الشركات الروسية في المساهمة بإعادة إعمار البنى التحتـية والاستثمار في العراق، مشيرا إلى حرص روسيا على تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين والتعاون في مجال الأمن والطاقة والكهرباء ومختلف المجالات.

    يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن، يوم الاثنين 10 تموز/يوليو الجاري، عن تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش".

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة الخارجية العراقية, العراق, روسيا
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