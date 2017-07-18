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12:39 18 يوليو/ تموز 2017
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    الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني

    وزير الإعلام الأردني: اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا في مراحله النهائية

    © REUTERS/ Majed Jaber
    العالم العربي
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    أعلن وزير الإعلام الأردني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، اليوم الثلاثاء 18 يوليو/ تموز، أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار في مناطق جنوب غرب سوريا، التي اتفق عليها الأردن وأمريكا وروسيا ضمن اتفاق عمان، وصلت إلى مراحلها النهائية.

    خريطة الشرق الأوسط ودول الخليح
    © Fotolia/ Peyman Kaiedi
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    عمان — سبوتنيك. وأشار المومني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار تصاغ في مراحلها النهائية.

    وأضاف أن اتفاق عمان يهدف لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا بين قوات الحكومة السورية والقوات الموالية لها وقوات المعارضة السورية المسلحة، مبينًا دور وأهمية الاتفاق في تعزيز  جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا ودعم الجهود الساعية إلى حل سياسي بين جميع أطراف الأزمة السورية، بالإضافة إلى تسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين.

    وشرح المومني رؤية الأردن للاتفاق باعتباره خطوة مهمة لدعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية والقضاء على الإرهاب، وبالتالي ضمان أمن الحدود وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مشددا على أن أمن واستقرار سوريا يعد مصلحة استراتيجية للمنطقة.

    وأكد أن اتفاق عمان يعتبر اختبارا وتحديا لروسیا وأمريكا بصفته نقطة تحول وسابقة يسعى البلدان للبناء علیها لحل النزاع السوري.

    وكان مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة ما يسمى تنظيم ""، بريت ماكغورك، أشاد بدور روسیا في نشر مراقبین لمنع انتهاكات وقف إطلاق النار.

    وكانت روسیا وتركیا وإيران قد اتفقت خلال اجتماعات أستانا حول سوريا على إقامة أربع مناطق لتخفيف التوتر تشمل إحداها محافظة درعا المتاخمة للحدود الأردنية.

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    الكلمات الدلالية:
    جنوب غرب سوريا, اتفاق وقف إطلاق النار, الحكومة الأردنية, وزير الإعلام الأردني, محمد المومني, أمريكا, الأردن, سوريا, روسيا
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