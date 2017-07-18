الجيش اللبناني يقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال

© AP Photo/ Hussein Malla, File فنانو لبنان يتضامنون مع الجيش (صور)

القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في كلمة أمام مجلس النواب:

لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، وسيقوم الجيش اللبناني بعملية مدروسة في جرود عرسال والحكومة تعطيه الحرية.

ولفت الحريري إلى أن المشكلة تكمن في عدم ترسيم الحدود بجرود عرسال.