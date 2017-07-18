واشنطن وموسكو قد تعلنان هدنة ثانية في سوريا

© AP Photo/ Diaa Hadid سياسي سوري: التجربة الفدرالية في شمال سوريا أثبتت حمايتها للنسيج الوطني

جنيف — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك":

سيتم الإعلان عن الهدنة قريبا، سيكون ذلك قبل اللقاء القادم في أستانا، في حدود 14- 15 آب/أغسطس، بعد أن تجري المشاورات بين الخبراء الروس والأمريكيين في إحدى العواصم الأوروبية، على الأرجح ستشمل الهدنة حمص وربما الغوطة الشرقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الـ 13 من شهر تموز/ يوليو الحالي، أن روسيا وأمريكا تعملان على إعلان هدنة ثانية في سوريا التي ستضم مناطق تمر بأوضاع معقدة في البلاد.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا قد دخل حيز التنفيذ، منتصف الأحد — 9 تموز/ يوليو الجاري، في مناطق جنوب غرب سوريا، التي تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء، وذلك بعد أن أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة الدول العشرين استعدادهما لوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية إقامة مناطق تخفيف التصعيد، في محاولة لوقف عمليات القتال الدائرة منذ 6 سنوات.

وكانت عاصمة كازاخستان أستانا قد استضافت، في الفترة 4-5 تموز/يوليو، الجولة الخامسة من محادثات أستانا حول سوريا، بعد أن عقدت لقاءات الجولات الأربع السابقة في 23-24 كانون الثاني/يناير و15-16 شباط/ فبراير و14-15 آذار/مارس و3-4 أيار/مايو.

ويمكن إيجاز النتيجة الرئيسية لهذه اللقاءات، بإنجاز تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، الذي تم الاتفاق عليه بين مجموعات المعارضة المسلحة والقوات السورية الحكومية بضمان من روسيا وتركيا وإيران، وتوقيع الدول الثلاث على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، ما هيأ أكثر للتقدم في عملية الحوار للخروج من الأزمة والصراع الدامي الذي تعاني منه سوريا منذ أكثر من ست سنوات.