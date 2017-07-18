تسجيل
14:10 18 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    جندي لبناني على الحدود السورية اللبنانية

    تفاصيل معركة الجرود: "حزب الله" الحصان الأسود وروسيا المساعد

    © REUTERS/ MOHAMED AZAKIR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 57 0 0

    كشفت مصادر صحفية لبنانية أن الاستعداد لعملية الجرود في السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية السورية أصبحت قريبة ومحسومة. وذكرت مصادر عسكرية أن الاستعداد شمل خططا وتكتيكات عسكرية جديدة، بالإضافة إلى وصول أسلحة حديثة ونوعية ستستخدم في المواجهة المرتقبة.

    لبنان
    © REUTERS/ MOHAMED AZAKIR
    حزب الله سيبدأ بـ"داعش" في جرود عرسال
    وأشارت صحيفة لبنانية إلى أن الجيش السوري تسلم من روسيا أسلحة حديثة ومتطورة ستستخدم في المواجهة المرتقبة مع الإرهابيين في الجرود، وفي التفاصيل سلمت روسيا الجيش السوري أسلحة تكتيكية متطورة أهمها صواريخ "أوراغان بي أم 27" وراجمات "الشمس الحارقة" و"يو أر 77" المتخصصة بتدمير الأنفاق والتحصينات الجبلية.

    ووفقا للمصادر، فقد أبدت روسيا استعدادها للمشاركة في العملية من خلال إشراك قواتها الجوية التي ستقوم بقصف وتدمير ومؤازرة الجيش السوري وحلفائه (حزب الله) في المعركة، خصوصا مع امتلاك القوات الجوية الروسية أسلحة متطورة قادرة على رصد واكتشاف الثغرات وأوكار المسلحين في الجرود.

    أما الجيش السوري و"حزب الله" فسيبادران إلى الهجوم على مواقع الإرهابيين المنتشرة في الجرود، بعد قيام الاستخبارات العسكرية السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية بمسح جوي كامل لمنطقة العمليات، والتي نجحت من خلالها رصد كل الأهداف المتعين تدميرها. وبحسب المصادر العسكرية يتواجد في الجرود فصيلان إرهابيان هما جبهة النصرة  وتنظيم "داعش" الإرهابي ويتجاوز عدد الإرهابيين 1000 مقاتل وسعى التنظيمان للتعاون والتنسيق لتوحيد جهودهما لمواجهة الهجوم المرتقب ضدهم.

    من جهة أخرى، يسعى الجيش اللبناني إلى تحصين مواقعه العسكرية على الحدود اللبنانية السورية للدفاع عن القرى الحدودية اللبنانية التي قد تكون عرضة لهجوم مسلح أو عمليات إرهابية انتقامية من الإرهاببين، أو من خلال حالات من الفرار المتوقعة إلى الداخل اللبناني.

    وأفادت مصادر عسكرية لبنانية أن الجيش اللبناني اتخذ كل التدابير الأمنية والعسكرية وهو في حالة تأهب قصوى، بالإضافة إلى فتحه قنوات اتصال وتنسيق مع الجانب السوري، وقد نشر الجيش اللبناني بيانا أعلن فيه أنه اتخذ كامل الإجراءات العملانية على الأرض "لسحق" كل من يفكر في نقل المعركة إلى داخل الأراضي اللبنانية المأهولة سواء في عرسال أو أي بلدات حدودية أخرى.

    انظر أيضا:

    الجيش اللبناني يقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال
    غارات سورية مكثفة على مواقع المسلحين في جرود عرسال اللبنانية
    حزب الله سيبدأ بـ"داعش" في جرود عرسال
    متى تبدأ عملية تطهير جرود وبلدة عرسال من الجماعات الإرهابية؟
    معركة جرود عرسال باتت قاب قوسين أو أدنى من انطلاقتها
    نازحون سوريون يعودون من عرسال إلى عسال الورد
    عملية أمنية للجيش اللبناني تقضي على إرهابي خطير في عرسال
    سياسي لبناني: مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال بؤر وقواعد لإنتاج الإرهاب
    قائد الجيش اللبناني يصل إلى عرسال الحدودية مع سوريا
    الكلمات الدلالية:
    الجيش اللبناني, الجيش السوري, عرسال, لبنان, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    متزوجان حديثا على خلفية منتجع دومباي الجبلي في قراتشاي - تشيركيسيا شمال القوقاز، روسيا الاتحادية
    روسيا... ومشاهد دومباي الخلابة
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك