السعودية تحذر مواطنيها المسافرين إلى فنزويلا

حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، المواطنين، الذين ينون السفر إلى جمهورية فنزويلا، من خطورة الأوضاع الأمنية هناك.

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية السعودية، اللواء محمد المرعول، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن وزارة الخارجية السعودية أفادت بتوقيف العديد من المواطنين من قبل سلطات مطار كراكاس الدولي في فنزويلا، نتيجة الأوضاع الداخلية غير المستقرة في البلاد.

وأشارت السفارة السعودية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى أن المظاهرات الشعبية التي تدعو إليها المعارضة، يتخللها أعمال شغب وتخريب ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. وسجلت السفارة قدوم مواطنين سعوديين إلى البلاد، بالرغم من خطورة الأوضاع الأمنية، وبينت أن غالبية السعوديين القادمين إلى فنزويلا، هم من الطلبة بالخارج.

وأوضحت أن هؤلاء يأتون لزيارة البلاد، دون أدنى فكرة عن طبيعة الأوضاع الداخلية، مما يستوجب اتخاذهم الحيطة والحذر.

وأهاب المرعول بالمواطنين ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، حرصاً على سلامتهم، والتنسيق مع سفارات المملكة، قبل السفر لأي دولة؛ وذلك لمعرفة الإجراءات والأوضاع، واتخاذ التدابير اللازمة لسلامتهم.