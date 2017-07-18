وزير الخارجية المصري يزور بغداد غدا لبحث العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب

يزور وزير الخارجية المصري سامح شكري العاصمة العراقية بغداد ،غدًا الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان للخارجية اليوم "أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد غدا الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف."

كما أوضح البيان أن "الزيارة سوف تشهد عقد جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية"، كما سيقدم خلالها وزير الخارجية التهنئة إلى الحكومة العراقية بمناسبة تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، والتأكيد على دعم مصر للعراق الشقيق في حربه ضد الإرهاب، وعلى استعدادها للمساهمة في جهود إعادة إعمار العراق.

ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، والسيد إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ورئيس مجلس النواب د. سليم الجبوري، بالإضافة إلى عدد من القيادات والرموز السياسية العراقية.