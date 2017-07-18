20 قتيلاً وجريحًا في قصف جوي لطيران التحالف باليمن

سقط 20 يمنيا بين قتيل وجريح في غارات لطيران التحالف العربي على محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وذلك وفقا لحصيلة أولية.

صنعاء — سبوتنيك وقال مصدر محلي في محافظة تعز لـ "سبوتنيك":

إن طيران التحالف شن اليوم الثلاثاء 18 يوليو/ تموز، 3 غارات على مخيم يضم 3 أسر نازحة شمال غربي معسكر خالد بن الوليد في مديرية موزع.

وأِضاف المصدر أن القصف أسفر عن مقتل وجرح 20، وأن أربع جثث تفحمت تماما جراء القصف.

في سياق آخر، قتل قياديان في الشرطة اليمنية و8 من مرافقيهما باشتباكات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وقعت منتصف الشهر الجاري.

وأفاد مصدر أمني في محافظة تعز لـ"سبوتنيك" بأن مسلحين من أسرة مدير قسم شرطة نجد قسيم في مديرية المسراخ محمد السبئي، قتل و3 من مرافقيه بكمين مسلح في المديرية، قاموا بمحاصرة منزل مدير أمن مديرية المسراخ، عبد الباسط الهمداني، متهمين إياه بالوقوف وراء مقتله إثر خلافات سابقة على تحصيل الضرائب من أحد الأسواق.