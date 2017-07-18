فلسطين تدعو لجلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي للوقوف بوجه إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إلى عقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث التطورات الجارية في القدس في ظل التصعيد الإسرائيلي.

© REUTERS/ AMMAR AWAD الأوقاف الفلسطينية تؤكد التزامها بعدم دخول الأقصى من البوابات الإلكترونية

رام الله — سبوتنيك وطالب الحمد الله، في اتصال هاتفي أجراه، مساء اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، "بعقد جلسة طارئة للوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وإلزام إسرائيل بالتراجع عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها تحت ذرائع أمنية في تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى". حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتشهد مناطق متفرقة من مدينة القدس مصادمات متكررة بين فلسطينيين وعناصر من الشرطة والجيش الإسرائيليين، منذ صباح الجمعة الماضي، حينما قتل اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية وثلاثة فلسطينيين في عملية بالمسجد الأقصى.

ومساء أمس فرقت الشرطة الإسرائيلية بقنابل الصوت والغاز بالرصاص المطاطي، مسيرة من عشرات الفلسطينيين بينهم أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، بعد أداء صلاة المغرب عند باب الأسباط في القدس الشرقية.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST هل تدخل الملك سلمان لإعادة فتح الأقصى

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية مستشفى المقاصد ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية، التي بدأت بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين والسائحين، ثم تركيب بوابات الكترونية على أبوابه وأجهزة كشف عن المعادن، عقب إعادة فتحه ظهر الأحد الماضي، وهي إجراءات رفضتها المرجعيات الإسلامية في القدس ودعت الشعب الفلسطيني إلى عدم التعاطي معها.

وامتدت حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى مناطق عدة في الضفة الغربية.