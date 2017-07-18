دبلوماسي قطري: الإرهاب وجد له تربة خصبة في الدول التي تتهمنا به

قال سفير قطر لدى البرازيل، محمد بن أحمد الحايكي، إن "دول المقاطعة" فشلت في خنق قطر اقتصادياً وسياسياً، معتبراً أنها أمام طريق مسدود وأنه حان الوقت لتتراجع.

© AFP 2017/ FETHI BELAID مصر: تنفيذ المطالب شرط إعادة العلاقات مع قطر

وفي مقابلة مع صحيفة "كوريو برازيلينز" البرازيلية، نقلتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا": أوضح الحايكي، أن طلبات دول المقاطعة غير قابلة للتنفيذ، وسيكون من الأفضل لها العودة والاستماع للأصوات الحكيمة في الخليج كدولة الكويت وسلطنة عمان".

وتابع السفير القطري: "اتهمونا بكل الموبقات، ولكنهم عجزوا أن يقدموا دليلاً واحداً لدعم مزاعمهم"، وأوضح: "لم تكن نواياهم محاربة الإرهاب، لأن الإرهاب وجد له تربة خصبة في تلك الدول التي تتهمنا به"، على حد قوله.

وقال الحايكي: إن دول الحصار لا تمثل دول الخليج ولكنهم يمثلون أنفسهم فقط، مؤكداً أن مجلس التعاون مكون من ست دول، والسعودية والإمارات والبحرين هم على رأس الحملة ضد قطر، ولا يحق لهم الحديث باسم مجلس التعاون بأكمله.

ورأى المسؤول القطري، أن توقيع مذكرة تفاهم بين قطر والولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب "يعطي إشارة واضحة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين"، لافتاً إلى أن توقيع وزير الدفاع، خالد العطية، على عقد شراء 36 طائرة من طراز F-15 من أمريكا بعد 6 أيام من قطع العلاقات، وإرسال واشنطن سفينتين حربيتين إلى الدوحة لإجراء مناورات عسكرية مع الجيش القطري كانت "رسالة واضحة للدول المحاصرة للعدول عن أية نوايا أخرى يضمرونها ضد دولة قطر"، على حد تعبيره.