باكستان تدخل على خط الأزمة الخليجية

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، اليوم الثلاثاء، 18 يوليو/تموز، دعمه للوساطة الكويتية في الأزمة الجارية بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر.

© Sputnik. Abdoulkader Khadj دبلوماسي قطري: الإرهاب وجد له تربة خصبة في الدول التي تتهمنا به

وخلال اجتماع مع وزير الخارجية القطري الشيخ، محمد بن عبد الرحمن، في إسلام أباد، قال مكتب شريف في بيان، إنّ رئيس الوزراء يقدّر حصافة وعقلانية الدور الذي يقوم به أمير الكويت، مؤكداً دعم باكستان جهوده الصادقة لإيجاد حلاً للأزمة الجارية في منطقة الخليج.

وطالب نواز، الذي أجرى زيارة لسعودية في أعقاب اندلاع الأزمة، بحل دبلوماسي بين الأشقاء العرب، معرباً عن قلق باكستان من استمرار الأزمة.

وكان رئيس الحكومة الباكستانية، نواز شريف، قد زار بصحبة قائد الجيش الباكستاني الجنرال، قمر باجوا، السعودية منتصف يونيو/ حزيران الماضي للتعرف على مجريات الأزمة الخليجية وتطوراتها.