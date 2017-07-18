وزير الدفاع القطري: أجبرنا على المشاركة بالتحالف العربي في اليمن (فيديو)

كشف وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، مساء أمس الاثنين 17 يوليو/تموز، عن أنه تم إجبار الدوحة على المشاركة في التحالف العربي في اليمن.

وقال العطية في حوار لقناة "تي آر تي" التركية الناطقة باللغة الإنجليزية إن بلاده كانت منذ البداية ضد التحالف العربي في اليمن.

وتابع قائلا "قطر وجدت نفسها مجبرة على الانضمام للتحالف العربي في اليمن من قبل السعودية ودول عربية أخرى".

ومضى بقوله "لكننا منذ البداية نمتلك رؤيتنا الخاصة والمختلفة، بشأن معالجة الوضع في اليمن، لكن للأسف وجدنا أنفسنا مجبرين على الانضمام للتحالف".

وكان العطية قد صرح في المقابلة ذاتها أن الدوحة ترفض المطالب المتعلقة بإغلاق القاعدة التركية في قطر، وهدد باللجوء لمحكمة العدل الدولية، لتعويض بلاده عن الخسائر الناجمة من مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لبلاده منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.