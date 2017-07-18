مركز بلجيكي: "دلائل ووثائق" تؤكد دعم قطر للإرهاب

قال ريتشارد بورتشل، مدير الأبحاث والتواصل في مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات في بروكسل، اليوم الثلاثاء، 18 يوليو/تموز، إن هناك "دلائل ووثائق تؤكد دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة بشكل مباشر".

© East News/ AP Photo/Justin Tallis, Pool باكستان تدخل على خط الأزمة الخليجية

وخلال ندوة بعنوان "الأزمة الخليجية وعلاقتها بأوروبا وتأثيرها عليها"، أكد بورتشل، أنه "وفقاً لمعلومات جمعها المركز من مؤسسات وأفراد، تعد قطر من بين الدول التي تدعم الإرهاب" وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد: "سنكشف بالأدلة والأسماء والحقائق ما تنكره الحكومة القطرية بشأن علاقتها بدعم وتمويل الإرهاب والتطرف، مضيفاً، أنه بينما تبذل دول مثل السعودية والإمارات والبحرين قصارى جهدها مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فإن قطر لا تبذل أي جهد للتعاون مع أي كان في هذا الصدد.

وقال، إن الدول الخليجية محبطة بسبب تاريخ قطر الطويل في دعم الإرهاب، مضيفاً أنه "منذ عام 2013 وعام 2014 كان هناك اتفاقات بخصوص مكافحة الإرهاب، لم تنفذها ولم تلتزم بها قطر".