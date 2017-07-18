أول فيديو لقطار الحرمين السريع

نشرت مؤسسة الخطوط الحديدية السعودية "سرو" أول مقطع فيديو لتجارب تشغيل قطار الحرمين السريع، قبل البدء رسميا بعمله.

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن قطار الحرمين السريع وصل لأول مرة إلى محطة محافظة جدة.

• وصول #قطار_الحرمين السريع إلى محطة محافظة جدة هذا اليوم لأول مرة استمراراً للتجارب التشغيلية. pic.twitter.com/3PUgsufBD7 — #الخطوط_الحديدية SRO (@Saudi_Railways) July 18, 2017

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وأوضحت أن الوصول كان ضمن التجارب التشغيلية المستمرة للقطار، قبل التشغيل الرسمي له.

لأول مرة.. قطار الحرمين السريع يصل إلى محطة جدة — https://t.co/jOvVrOee7O pic.twitter.com/V7dBH58Qei — صحيفة حصري (@79rynet) July 18, 2017

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ومن المتوقع أن يتم تشغيل القطار بصورة رسمية في نهاية عام 2017، والذي سيربط الحرمين الشريفين، مكة والمدينة المنورة، بمدينة جدة وبمطار الملك عبد العزيز، لتسهيل رحلات الحج والعمرة، في خط يصل طوله لنحو 450 كيلومتر سيقطعها في رحلته الكبرى من مكة إلى المدينة في نحو ساعتين تقريبا.