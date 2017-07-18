قتلى وجرحى في انفجار داخل مخيم الرقبان على الحدود السورية الأردنية

نقلت تقارير إخبارية عديدة، اليوم الثلاثاء 18 يوليو/تموز، وقوع انفجار داخل مخيم "الرقبان" على الحدود السورية الأردنية.

وأشارت التقارير إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر أمنية قولها إن الحدود الأردنية "آمنة"، وأن القوات لا تزال تمشط المنطقة الحدودية المغلقة.