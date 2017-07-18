البشير يشكر السعودية لتحسين علاقة السودان بأمريكا

أشاد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بالعلاقات التي تربط بلاده مع المملكة العربية السعودية، ووصفها بأنها متميزة وقوية، وشكرها على دعمها المستمر للسودان في كافة المجالات.

© Sputnik. Aleksandr Grashenkov السودان يجري مناورات عسكرية مشتركة مع السعودية على الحدود مع مصر

كما شكر البشير قيادة المملكة على الجهود التي بذلتها لتحسين العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، وفق بيان للرئاسة السودانية.

وأضاف البيان أنه:"في هذا الإطار واستجابة لطلب قيادة المملكة العربية السعودية وافق الرئيس عمر البشير بالاستمرار في التواصل الإيجابي مع الحكومة والأجهزة الرسمية الأمريكية خلال الفترة القادمة من أجل الرفع النهائي للعقوبات المفروضة على السودان بالإضافة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحل كافة الإشكالات القائمة بين البلدين. وشكر الرئيس قيادة المملكة على تلك الجهود".

ووفقا للبيان، أكد الجانبان أهمية محاربة الإرهاب والتطرف وتمويله باعتباره يمثل الخطر الأكبر على المجتمعات المسالمة في كل أنحاء العالم، وأكدا التزامهما بكل القرارات الدولية في هذا الشأن، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).