البشير يشكر السعودية لتحسين علاقة السودان بأمريكا

وأضاف البيان أنه:"في هذا الإطار واستجابة لطلب قيادة المملكة العربية السعودية وافق الرئيس عمر البشير بالاستمرار في التواصل الإيجابي مع الحكومة والأجهزة الرسمية الأمريكية خلال الفترة القادمة من أجل الرفع النهائي للعقوبات المفروضة على السودان بالإضافة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحل كافة الإشكالات القائمة بين البلدين. وشكر الرئيس قيادة المملكة على تلك الجهود".
ووفقا للبيان، أكد الجانبان أهمية محاربة الإرهاب والتطرف وتمويله باعتباره يمثل الخطر الأكبر على المجتمعات المسالمة في كل أنحاء العالم، وأكدا التزامهما بكل القرارات الدولية في هذا الشأن، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
السودان يوافق على الاستمرار في التواصل الإيجابي مع الحكومة الأمريكية استجابة لطلب قيادة المملكة pic.twitter.com/MY0DeiBU4n— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) July 18, 2017
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