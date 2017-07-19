تعرف على الطلب الذي استجاب له ولي عهد السعودية للعراقيين

أعلن مستشار وزارة الداخلية العراقية، وهاب الطائي، أن ولي العهد في المملكة السعودية محمد بن سلمان استقبل مساء أمس الثلاثاء، وزير الداخلية قاسم الأعرجي.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser رغم الأزمة السياسية العنيفة...أمير قطر يهنئ ولي عهد السعودية

وخلال اللقاء استجاب ولي العهد السعودي لطلب الوزير العراقي بزيادة أعداد الحجاج العراقيين إلى 5000 شخص.

وقال الطائي في بيان أن محمد بن سلمان أكد على دعم حكومة المملكة للعراق شعباً وحكومة، بحسب ما نشرت "السومرية نيوز".

وأضاف أن "بن سلمان أبدى استعداده لفتح آفاق التعاون البناء مع العراق بكل الميادين".

وأكد الأعرجي على أن "العراق بلد مهم في المنطقة وقدم تضحيات كبيرة في مقاتلة الإرهاب".

جدير بالذكر أن وزير الداخلية قاسم الأعرجي الذي يزور السعودية حاليًا اتفق مع نظيره السعودي على تشكيل لجان متخصصة مشتركة بشأن تبادل

المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب والمخدرات إضافة إلى تأمين الحدود.