تعرف على الطلب الذي استجاب له ولي عهد السعودية للعراقيين

وقال الطائي في بيان أن محمد بن سلمان أكد على دعم حكومة المملكة للعراق شعباً وحكومة، بحسب ما نشرت "السومرية نيوز".
وأضاف أن "بن سلمان أبدى استعداده لفتح آفاق التعاون البناء مع العراق بكل الميادين".
وأكد الأعرجي على أن "العراق بلد مهم في المنطقة وقدم تضحيات كبيرة في مقاتلة الإرهاب".
جدير بالذكر أن وزير الداخلية قاسم الأعرجي الذي يزور السعودية حاليًا اتفق مع نظيره السعودي على تشكيل لجان متخصصة مشتركة بشأن تبادل
المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب والمخدرات إضافة إلى تأمين الحدود.
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