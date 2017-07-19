بريطانيا تؤكد دعمها لوحدة العراق

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في اتصال هاتفي برئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، دعم بريطانيا لوحدة العراق.

موسكو — سوبتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن رئيسة الحكومة البريطانية أكدت استمرار دعم بلادها للحكومة العراقية وللقوات العراقية في مجالات التسليح والتدريب، وقالت "إننا ندعم وحدة العراق ولا نقبل بأي شيء يقلق وحدته ونحن مع عراق واحد وآمن ومستقر لجميع العراقيين"، مشيرة إلى سعي بريطانيا لاستصدار قرار لتجريم "داعش" في الامم المتحدة.

وحسب البيان، قدمت تيريزا ماي "التهنئة بالانتصارات العراقية وتحرير الموصل وهزيمة داعش الارهابي، مشيدة بشجاعة العراقيين وبسالة قواتهم".

© AFP 2017/ Adam Berry العبادي: الاستفتاء على استقلال كردستان غير دستوري ومن مصلحة الأكراد أن يكونوا مع العراق

من جانبه، شكر العبادي رئيسة الحكومة البريطانية و"موقف بلادها الداعم للعراق ضمن التحالف الدولي، مؤكدا أن نصر العراقيين ألحق هزيمة كبيرة بداعش وقلل من قدرته على تجنيد الارهابيين، وان ذلك تم بتضحيات العراقيين وبتعاون أبناء المدن المحررة وترحيبهم بالقوات العراقية"، أاشار إلى "عزم الحكومة على الاستمرار بعمليات التحرير ودعم قدرات القوات العراقية".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن الاستفتاء المقرر في إقليم كردستان العراق في أيلول/سبتمبر المقبل حول استقلال الاقليم، غير دستوري، مؤكدا أن "من مصلحة الكرد البقاء ضمن العراق".

وفيما يتعلق بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن رئيس الوزراء العراقي يوم 10 تموز/يوليو الجاري النصر على التنظيم وتحرير مدينة الموصل بالكامل بعد معركة استمرت نحو تسعة أشهر، منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.