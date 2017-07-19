موشي يعالون: العلاقات الإسرائيلية السعودية السرية في الحرب السورية

وأضاف: في المنطقة اليوم صراع كبير بين معسكرات مختلفة، واعتبر أن المفاوضات السرية بين إسرائيل والسعودية مهمة للطرفين، فالسعودية من جهتها تجد أن التنسيق والاتصال السري هو أكثر إنتاجا ويلحق أضرارا أقل للسعودية نفسها.
وأشار يعالون إلى أن إسرائيل، اليوم، على تنسيق واتصال مباشر ببعض المجموعات المسلحة الموجودة في سوريا التي تحارب ضد الحكومة السورية والجيش السوري، وأكد أن هذا الأمر هو مجدي لإسرائيل لأسباب عديدة، وبذلك تلعب إسرائيل دورا مستورا في الحرب السورية من دون تدخل مباشر الذي قد يقلب المعادلات في المنطقة.
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