طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء 19 يوليو/تموز، أن طائرات استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية مساء أمس الثلاثاء.

ونشرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني بيانا قالت فيه "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي عند الساعة 8:10 من يوم أمس، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17:00 من فوق البلدة المذكورة".

وتابعت قائلة "عند الساعة 9:10 خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18:15 من فوق بلدة علما الشعب".

ومضى بقوله "كما خرقت طائرة أخرى عند الساعة 10:10 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعبدا، بيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 22:35 من فوق بلدة علما الشعب".