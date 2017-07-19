الجيش العراقي يحبط هجوما لـ"داعش" في منطقة حدودية مع الأردن

وحسب المصدر، هاجم تنظيم "داعش" الإرهابي مقرا للجيش العراقي ضمن قاطع الفوج الرابع — اللواء 31 من الفرقة الثامنة، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة في منطقة 25 كيلو غربي قضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار، غربي البلاد.
وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن قوات الفوج تصدت للهجوم وكبدت عناصر "داعش" خسائر بشرية فادحة، دفعتهم إلى الهرب من المنطقة باتجاه الصحراء التي تسللوا منها من مناطق سيطرتهم في غربي المحافظة.
ونوه المصدر إلى مقتل منتسبين اثنين، وجرح ثلاثة من قوات الفوج عند تصديهم لهجوم "داعش".
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