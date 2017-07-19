الجيش العراقي يحبط هجوما لـ"داعش" في منطقة حدودية مع الأردن

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلاً عن مصدر أمني، اليوم الأربعاء 19 يوليو/تموز، بأن الجيش العراقي أفشل هجوما شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على مقر عسكري في منطقة حدودية مع الأراضي الأردنية.

وحسب المصدر، هاجم تنظيم "داعش" الإرهابي مقرا للجيش العراقي ضمن قاطع الفوج الرابع — اللواء 31 من الفرقة الثامنة، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة في منطقة 25 كيلو غربي قضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن قوات الفوج تصدت للهجوم وكبدت عناصر "داعش" خسائر بشرية فادحة، دفعتهم إلى الهرب من المنطقة باتجاه الصحراء التي تسللوا منها من مناطق سيطرتهم في غربي المحافظة.

© REUTERS/ Goran Tomasevic بالصور...العثور على طفلة أجنبية من أم انتحارية في الموصل القديمة

ونوه المصدر إلى مقتل منتسبين اثنين، وجرح ثلاثة من قوات الفوج عند تصديهم لهجوم "داعش".