طائرة بدون طيار سعودية جديدة...هذه مواصفاتها (فيديو)

ويمكن استخدامها كمحطة جوية لنقل كمية عالية من المعلومات بين الطائرات إلى غرفة العمليات الأرضية لتغطية مسافات كبيرة، وهي مجهزة بكاميرات تصوير عالية الدقة نهارا وليلا، ويمكنها حمل حمولات مختلفة وبإمكانها العمل بالأقمار الصناعية.
كما يمكن الاستفادة منها في المجال العسكري، وتتيح هذه التجربة مرونة التشغيل والعمليات بحيث يمكن لإحدى الطائرات أن تقوم بالتصوير الجوي، وتقوم الطائرة الثانية بالتشويش، بينما تقوم الطائرة الأخيرة بالمهام التكتيكية.
وفي وقت سابق، كشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض عن برنامج الطائرة الاستراتيجية بدون طيار "صقر1"، وهي صناعة سعودية كما أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود.
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