طائرة بدون طيار سعودية جديدة...هذه مواصفاتها (فيديو)

نقل موقع "dambiev" عن المكتب الصحفي للملكة السعودية، أنه تم تصنيع طائرة بدون طيار في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أطلقوا عليها اسم "النورس".

وتم بنجاح تحليق منظومة سرب طائرات بدون طيار يتكون من ثلاث طائرات (النورس) بغرفة تحكم واحدة لتنفيذ مهام مشتركة، وتعد هذه الطائرة من النوع الاستراتيجي للطائرات بدون طيار والتي تصل مدة تحليقها إلى (30 ساعة)، وتأتي ضمن مشروعات المدينة في برنامج التحول الوطني 2020.

ويمكن استخدامها كمحطة جوية لنقل كمية عالية من المعلومات بين الطائرات إلى غرفة العمليات الأرضية لتغطية مسافات كبيرة، وهي مجهزة بكاميرات تصوير عالية الدقة نهارا وليلا، ويمكنها حمل حمولات مختلفة وبإمكانها العمل بالأقمار الصناعية.

كما يمكن الاستفادة منها في المجال العسكري، وتتيح هذه التجربة مرونة التشغيل والعمليات بحيث يمكن لإحدى الطائرات أن تقوم بالتصوير الجوي، وتقوم الطائرة الثانية بالتشويش، بينما تقوم الطائرة الأخيرة بالمهام التكتيكية.

وفي وقت سابق، كشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض عن برنامج الطائرة الاستراتيجية بدون طيار "صقر1"، وهي صناعة سعودية كما أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود.