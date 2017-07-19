تسجيل
14:25 19 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    الخطوط الجوية القطرية

    مسؤول قطري: نجحنا بافتتاح خمسة خطوط ملاحية جديدة مع العالم

    Twitter/qatarairwaysar
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الأزمة القطرية الخليجية بعد المطالب (80)
    0 34 0 0

    أعلن مدير "ميناء حمد" في قطر، الكابتن عبدالعزيز اليافعي، اليوم الأربعاء، نجاح الميناء بافتتاح خمسة خطوط ملاحية جديدة مع عُمان والهند وتركيا.

    القاهرة — سبوتنيك. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها كافة مع الدوحة في الـ 5 من الشهر الماضي، وفرضت عليها عقوبات تجارية.

    وشملت العقوبات الخليجية — المصرية على الدوحة، إغلاق المجالين الجوي والبحري والمنفذ البري الوحيد مع السعودية، ما أجبر السلطات في قطر على البحث عن خطوط ملاحية جديدة، عوضاً عن الخطوط المغلقة بوجهها.

    وزير الخارجية المصري، سامح شكري
    © AFP 2017/ FETHI BELAID
    مصر: تنفيذ المطالب شرط إعادة العلاقات مع قطر

    وقال اليافعي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "هذه الخطوط الجديدة لميناء حمد تربط مباشرة بموانئ عديدة في المنطقة وخارجها، مثل صحار وصلالة في سلطنة عمان، وموانئ نافاشيفا و"موندرا" في الهند، وميناء إزمير بتركيا".

    وأشار المسؤول القطري إلى أن موانئ البلاد استقبلت، خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، ما يصل إلى 470 ألف طن من البضائع العامة، ونحو 407 آلاف رأس من الثروة الحيوانية، إضافة إلى 449 ألف طن من مواد البناء.

    وتعمل الشركة القطرية لإدارة الموانئ حالياً على توسيع نطاق الخطوط البحرية المباشرة، وربط "ميناء حمد" بموانئ أخرى حول العالم، ما سيساهم في توفير مخزون من المواد والسلع.

    وأعلنت لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد عن عقد لتصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في "ميناء حمد"، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار ريال قطري (نحو 432 مليون دولار أمريكي(.

    ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بعد 26 شهراً، وهو يتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر الخام والزيوت النباتية، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلي والإقليمي والدولي، وستوفر مخزوناً غذائياً لثلاثة ملايين شخص، على مدى عامين ونصف العام، بحسب المسؤول القطري.

    وافتتح "ميناء حمد" رسمياً، في كانون الأول/ديسمبر 2016، ويعد العصب الحيوي لتجارة قطر مع العالم، وهو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ولديه قدرة استيعابية لاستقبال أكبر السفن بأنواعها والبواخر بمختلف الأحجام والأوزان.

    ويقع الميناء في مدينة مسيعيد جنوبي قطر، ويمتد على مساحة 26 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ طوله 4 كيلومترات، بعرض 700 متر، وبعمق يصل إلى 17 متراً، وتصل القدرة الاستيعابية له إلى 6 ملايين حاوية في العام الواحد.

    الموضوع:
    الأزمة القطرية الخليجية بعد المطالب (80)

    انظر أيضا:

    بوادر إغلاق القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر
    وصول الدفعة السادسة من القوات التركية إلى قطر
    مصر: تنفيذ المطالب شرط إعادة العلاقات مع قطر
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة القطرية الخليجية, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    لاعب كرة التنس الروسية ماريا شارابوفا
    الرياضيون الأكثر أناقة في العالم
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك