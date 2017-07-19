"أنصار الله" ترحب بتصريحات وزير الدفاع القطري بشأن اليمن

أشاد رئيس اللجنة الثورية التابعة لجماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، بتصريحات وزير الدفاع القطري الأخيرة حول إجبار قواته على المشاركة ضمن قوات التحالف في اليمن.

ووصف الحوثي، على صفحته في فيسبوك تصريحات العطية بـ"الخطوة المتقدمة"، معربا عن أمله بـ"المزيد من المواقف القطرية".

وكان وزير الدفاع القطري، خالد العطية، قال إن "قطر وجدت نفسها مجبرة على الانضمام للتحالف في اليمن"، وأضاف في تصريحات لقناة تلفزيونية تركية "قطر لم تكن يوماً داخل اليمن، كنا على الحدود السعودية في كل مهماتنا. ومع بداية الأزمة تم الطلب منا مغادرة الحدود السعودية وفعلنا ذلك وعاد جنودنا".

وأنهت قيادة التحالف، بقيادة السعودية، مشاركة قطر في التحالف العربي في اليمن، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وجاء هذا الإعلان بعد قطع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة بداية الشهر الماضي.